Falsa alarma por incendio en Carmen; solo explosión doméstica

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró la tarde de este martes en la colonia Santa Rosalía, tras el reporte de un supuesto incendio en una vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Iturbide, donde vecinos alertaron a las autoridades al percibir lo que parecía ser un siniestro en una tienda de abarrotes y plásticos denominada “Santuario”.

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Ante la llamada de emergencia, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal del Cuerpo de Bomberos Tácticos, quienes desplegaron un operativo en la zona.

Sin embargo, al ingresar al inmueble y realizar una inspección, los bomberos confirmaron que no se trataba de un incendio. La situación fue provocada por una olla exprés que se encontraba sobre el fuego con alimentos en su interior y que terminó por explotar, generando un fuerte estruendo que alarmó a los habitantes del sector.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Tras verificar que la situación estaba bajo control, las autoridades emitieron recomendaciones a los propietarios del lugar para evitar este tipo de incidentes domésticos.

Durante varios minutos, vecinos de la colonia se congregaron en el sitio, sorprendidos por la magnitud de la movilización, la cual finalmente concluyó sin mayores consecuencias.