Hombre pierde varios dedos tras brutal ataque con machete en Escárcega

Librado Hernández, de 44 años, fue trasladado en vehículo particular en la noche al hospital IMSS Bienestar Janell Romero Aguilar, después de que le fueron cercenados los dedos de la mano derecha con un machete por una persona, después de ser amenazado por el lesionado en la comunidad de Miguel Hidalgo, mejor conocido como Caracol, perteneciente al municipio de Escárcega.

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Tomaron conocimiento elementos de la Vicefiscalía Regional del Estado, que llevará a cabo las investigaciones para determinar las causas y el responsable de la agresión, para que sea detenido y se abra una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

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JGH