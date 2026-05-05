Incendio en Seybaplaya alcanza postes eléctricos y genera alarma

Este martes alrededor de las 19:00 horas se registró un fuerte incendio a la entrada de Seybaplaya, en las inmediaciones del puente perteneciente al tramo Champotón a Campeche de la Carretera Federal 180, el cual abarcó una amplia extensión de maleza afectando incluso hasta postes de electricidad, derivando en una intensa movilización por parte de las autoridades de Protección Civil.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incendio pudo derivarse de una falla eléctrica o chispa que se extendió sobre la vegetación cercana, así como también pudo tratarse de un efecto lupa derivado de las altas temperaturas que recientemente afectan a la región, siendo información no confirmada hasta el cierre de esta edición.

Sin embargo, debido a la intensidad de las brasas que se extendieron por gran parte del territorio, varios postes de alumbrado público se vieron afectados, generando múltiples cortos circuitos y daños cuantiosos en la infraestructura.

Dado que se estima que el fuego se originó alrededor de las 19:00 horas, tras el reporte, personal de Protección Civil del municipio se presentó inmediatamente en el lugar en compañía de otras autoridades para acordonar el área y realizar esfuerzos por sofocar el siniestro, advirtiendo a la ciudadanía evitar dicha zona para prevenir posibles accidentes.

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JGH