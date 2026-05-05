Madre encuentra a su hijo sin vida en Tikimul, Campeche

Un hombre de 33 años fue encontrado por su madre en el interior de su casa en el poblado de Tikimul, quien habría decidido escapar por la puerta falsa colgándose de un hamacero. La víctima, pese a recibir la atención médica necesaria, su fallecimiento fue confirmado por las autoridades.

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El hecho fue descubierto por la madre de la víctima, quien realizó el hallazgo dentro de la vivienda, donde el sujeto, identificado con las iniciales G.G.C.N., se encontraba suspendido de un hamacero.

Tras el incidente llegaron paramédicos, quienes intentaron reanimarlo, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, el sitio fue asegurado por elementos de seguridad, en tanto personal de la Fiscalía llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. / Dismar Herrera

Durante la indagatoria de la muerte, se supo que el hombre habría atentado contra su propia vida en otras ocasiones, sumado a que fue diagnosticado con problemas psiquiátricos.

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JGH