Motociclista acusa violencia policial durante inspección preventiva

Un operativo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) realizado sobre la avenida CTM fue escenario de un enfrentamiento entre uniformados y un motociclista, en la que se acusa a elementos policiacos de presunto abuso de autoridad durante la detención del sospechoso.

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De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron durante un punto de inspección preventiva, donde los agentes marcaron el alto al conductor de una motocicleta. En la versión institucional, el individuo no presentó la tarjeta de circulación y adoptó una actitud agresiva, alterando el orden público, por lo que fue asegurado y trasladado ante el Juez Cívico por faltas administrativas, donde la motocicleta fue enviada al depósito.

Sin embargo, dicha versión fue refutada por una denuncia ciudadana, donde se acusa a los policías de actuar de manera indebida, negarse a identificarse y ejercer violencia física contra el motociclista.

Ante esto, el denunciante afirma que su familiar sí contaba con la documentación requerida y que, aun así, fue sometido mediante forcejeos sin justificación.

Asimismo, se menciona que uno de los agentes habría iniciado la agresión para justificar la detención.