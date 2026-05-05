Tragedia en Ciudad del Carmen: Hallan a hombre sin vida en su domicilio

Una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia se registró en el fraccionamiento Maderas, luego del reporte de una persona sin vida en el interior de un domicilio, en un hecho que ha sido catalogado de manera preliminar como suicidio.

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El suceso tuvo lugar sobre la calle Machiche, entre Dzalan y Pich, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades tras notar la inusual ausencia de movimiento en la vivienda y la preocupación de familiares que no lograban comunicarse con el ocupante desde tempranas horas del día.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes al ingresar al predio confirmaron el fallecimiento de un masculino de aproximadamente 50 años de edad. De inmediato, los uniformados procedieron a acordonar el área para preservar la escena, en tanto se notificaba a las instancias correspondientes.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, desde alrededor de las 09:00 horas los familiares intentaron establecer contacto con el hombre sin obtener respuesta, lo que encendió las alertas. Fue un allegado quien decidió acudir directamente al domicilio y, al ingresar, realizó el hallazgo, dando aviso a los servicios de emergencia.

La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo e inició investigaciones. / Israel Lozano

Minutos después comenzaron a llegar más familiares a bordo de distintos vehículos, protagonizando escenas de profundo dolor, incredulidad y desesperación ante la tragedia. Algunos de ellos fueron atendidos por crisis nerviosa en el lugar, mientras otros permanecían a la espera de información oficial.

Personal de la Fiscalía General del Estado arribó posteriormente para llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han confirmado las causas específicas que habrían llevado al hombre a tomar esta decisión, por lo que serán las autoridades ministeriales quienes determinen lo ocurrido.

La calle Machiche permaneció cerrada a la circulación por varias horas, generando afectaciones viales en la zona, mientras peritos realizaban el procesamiento de la escena. Una vez concluidos los trabajos, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

El hecho ha causado consternación entre vecinos del fraccionamiento, quienes señalaron que se trataba de una persona reservada, sin que se tuvieran indicios públicos de alguna situación que anticipara el desenlace.

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JGH