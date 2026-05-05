Unidad policiaca impacta vehículo particular en Campeche

Un accidente vial entre una unidad de la policía y un vehículo particular dejó como saldo únicamente daños materiales de regular cuantía en la primera glorieta de la avenida Concordia.

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El hecho ocurrió cuando ambos vehículos transitaban sobre la avenida Concordia, donde al llegar al cruce de la arteria Siglo XXI el guiador del auto frenó, lo que no fue observado por el oficial de la unidad 0742 quien iba detrás.

Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Ambas partes permanecieron en el sitio y lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a través de sus aseguradoras, evitando así que el incidente pasara a mayores.