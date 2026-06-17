Choque por alcance en la avenida Concordia deja a un motociclista lesionado en Campeche

Un motociclista resultó con lesiones luego de ser impactado por alcance por una camioneta cuando circulaba sobre la avenida Concordia, donde la víctima minimizó su velocidad derivado del tráfico que tenía delante.

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Los hechos ocurrieron cuando una distracción hizo que el conductor de la camioneta no se percatara de que el motociclista había reducido la marcha ni guardó su distancia de seguridad sobre la avenida Concordia, entre Siglo XXI, lo que terminó colisionándolo por la parte trasera.

Tras el impacto, el jinete cayó al pavimento y sufrió raspones en el brazo izquierdo; al poco tiempo llegaron paramédicos del sector salud, quienes determinaron que no requería traslado hospitalario al no presentar heridas de gravedad.

Aunque inicialmente se contempló que las aseguradoras intervinieran, ambas partes optaron por llegar a un acuerdo económico en el sitio para cubrir los daños ocasionados a la motoneta.

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JGH