Automovilista se fractura tras chocar contra un árbol en Concordia, Campeche

Con una fractura en uno de sus brazos y diversas lesiones terminó el conductor de un automóvil luego de perder el control de la unidad y estrellarse contra un árbol cuando transitaba sobre la avenida Concordia.

Noticia Destacada Docentes denuncian saqueo en plantel educativo de Campeche

Los hechos ocurrieron cuando el guiador circulaba a exceso de velocidad sobre la mencionada arteria y con dirección a la aviación, pero en el trayecto perdió el control, lo que causó que se proyectara contra un árbol. Ante el fuerte impacto, el automovilista fue auxiliado por personal del Sector Salud, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Por su parte, la policía acudió al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la zona, mientras una grúa se encargó del aseguramiento y retiro del vehículo siniestrado, el cual fue declarado pérdida total.