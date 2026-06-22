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Campeche / Sucesos

Automovilista se fractura tras chocar contra un árbol en Concordia, Campeche

Un automovilista resultó con fractura en el brazo y diversas lesiones tras chocar contra un árbol en la avenida Concordia; fue trasladado al hospital por el Sector Salud.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de jun de 2026

1 min

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Conductor lesionado y vehículo pérdida total en Campeche
Conductor lesionado y vehículo pérdida total en Campeche / Dismar Herrera

Con una fractura en uno de sus brazos y diversas lesiones terminó el conductor de un automóvil luego de perder el control de la unidad y estrellarse contra un árbol cuando transitaba sobre la avenida Concordia.

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador circulaba a exceso de velocidad sobre la mencionada arteria y con dirección a la aviación, pero en el trayecto perdió el control, lo que causó que se proyectara contra un árbol. Ante el fuerte impacto, el automovilista fue auxiliado por personal del Sector Salud, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Por su parte, la policía acudió al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la zona, mientras una grúa se encargó del aseguramiento y retiro del vehículo siniestrado, el cual fue declarado pérdida total.

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