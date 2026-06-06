Síguenos

Última hora

Campeche

Nuevo apagón en Escárcega deja electrodomésticos dañados y vecinos amenazan con plantón

Campeche / Sucesos

Cateo en el penal de Kobén, Campeche, deja decomiso de celulares, drogas y armas hechizas

Un operativo sorpresa del Ejército y la Guardia Nacional en el penal de San Francisco Kobén derivó en el aseguramiento de más de 10 celulares, drogas y armas hechizas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Autoridades realizaron un cateo sorpresa en el penal de Kobén.
Autoridades realizaron un cateo sorpresa en el penal de Kobén. / Dismar Herrera

Cateo en Kobén permite decomisar celulares, drogas y armas hechizas

Un fuerte operativo de revisión fue desplegado en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, ubicado sobre la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 14, donde autoridades estatales y fuerzas federales realizaron un cateo sorpresa que derivó en el aseguramiento de diversos objetos y sustancias prohibidas al interior del penal.

Madres buscan apoyo fuera de Campeche para localizar a sus familiares desaparecidos

Noticia Destacada

Madres de desaparecidos acusan abandono de la Vicefiscalía de Escárcega

Durante la intervención participaron cerca de 150 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes reforzaron las acciones de seguridad mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) encabezaba las labores de inspección.

Asimismo, inspectores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) supervisaron el desarrollo del operativo como observadores, mientras que binomios caninos especializados apoyaron en la detección de artículos ilícitos.

Como resultado de la revisión, fueron decomisados más de diez equipos de telefonía celular, diversas dosis de marihuana, droga sintética y otros objetos no autorizados dentro del centro penitenciario, entre ellos presuntas armas hechizas.

Los aseguramientos se realizaron durante la inspección efectuada en distintas áreas del reclusorio como parte de las acciones de control y vigilancia implementadas por las autoridades.

El despliegue se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad durante la madrugada de este sábado, sin que se registraran incidentes violentos ni personas lesionadas.

Las acciones forman parte de las estrategias implementadas para reforzar el control interno, mantener el orden y prevenir actividades irregulares dentro de las instalaciones penitenciarias de Campeche.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar