Cateo en el penal de Kobén, Campeche, deja decomiso de celulares, drogas y armas hechizas

Cateo en Kobén permite decomisar celulares, drogas y armas hechizas

Un fuerte operativo de revisión fue desplegado en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, ubicado sobre la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 14, donde autoridades estatales y fuerzas federales realizaron un cateo sorpresa que derivó en el aseguramiento de diversos objetos y sustancias prohibidas al interior del penal.

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Durante la intervención participaron cerca de 150 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes reforzaron las acciones de seguridad mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) encabezaba las labores de inspección.

Asimismo, inspectores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) supervisaron el desarrollo del operativo como observadores, mientras que binomios caninos especializados apoyaron en la detección de artículos ilícitos.

Como resultado de la revisión, fueron decomisados más de diez equipos de telefonía celular, diversas dosis de marihuana, droga sintética y otros objetos no autorizados dentro del centro penitenciario, entre ellos presuntas armas hechizas.

Los aseguramientos se realizaron durante la inspección efectuada en distintas áreas del reclusorio como parte de las acciones de control y vigilancia implementadas por las autoridades.

El despliegue se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad durante la madrugada de este sábado, sin que se registraran incidentes violentos ni personas lesionadas.

Las acciones forman parte de las estrategias implementadas para reforzar el control interno, mantener el orden y prevenir actividades irregulares dentro de las instalaciones penitenciarias de Campeche.

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JGH