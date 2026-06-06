Cortocircuito provoca incendio en local de celulares en Santa Ana, Campeche

Un incendio generado por un cortocircuito movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil en un negocio de venta de celulares ubicado en el barrio de Santa Ana.

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Los hechos ocurrieron en un establecimiento situado sobre la avenida Gobernadores, entre la calle Ecuador, donde una falla eléctrica habría originado el fuego, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar mayores afectaciones.

Bomberos lograron controlar la situación en pocos minutos, mientras que personal de Protección Civil realizó una inspección en el inmueble; a pesar de que no se reportaron personas lesionadas, los daños fueron cotizados como de regular cuantía.

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JGH