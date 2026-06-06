Desaparece trailero tras violento asalto en la carretera Escárcega-Villahermosa

Un presunto comando armado hace unas horas, con uso de la fuerza, se apoderó de un tractocamión con doble remolque; se desconoce lo que transportaba y su conductor, de nombre Arturo Villa Carrera, presuntamente fue secuestrado cuando circulaba sobre la carretera federal Escárcega a Villahermosa. Ante este hecho, las autoridades policiacas se han dado a la tarea de iniciar las investigaciones para dar con la ubicación de la unidad y el chofer.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron al parecer en la madrugada, cuando circulaba sobre la carretera federal Escárcega a Villahermosa un tractocamión con doble remolque conducido por Arturo Villa Carrera (se desconoce qué transportaba), cuando en ese momento fue interceptado por un comando armado que logró apoderarse de la pesada unidad.

Y junto con el conductor se lo llevaron con rumbo desconocido; pero, al parecer, más tarde las autoridades lograron ubicar al tractocamión, el cual fue abandonado por los delincuentes. Sin embargo, los remolques y el chofer, quien al parecer fue secuestrado y se teme por su vida, no han sido encontrados.

Ante estos hechos, las autoridades policiacas continúan con la búsqueda para tratar de ubicar al hombre sano y salvo, así como los remolques, y que sean detenidos los responsables de este ilícito.

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