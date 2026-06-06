Detienen a hombre con presuntas drogas durante operativo en Champotón

Una persona del sexo masculino, identificado con las iniciales D.E.A.O., de aproximadamente 30 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal por la presunta posesión de sustancias ilegales.

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La detención ocurrió sobre la avenida 500, a la altura de la calle 16, colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de la ciudad.

Según los reportes, esta persona venía deambulando de manera sospechosa cuando los uniformados le marcaron el alto. Acto seguido le solicitaron su identificación, y al notar una actitud evasiva y nerviosa, procedieron a realizar una revisión de rutina.

Al interior de un recipiente de plástico en color verde localizaron varias bolsas de nailon, otras más en color negro, con sustancias parecidas a drogas. Por este motivo fue detenido, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón, donde a través de su Ministerio Público se integrará una carpeta de investigación para definir su situación leg

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JGH