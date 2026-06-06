Síguenos

Última hora

Campeche

Nuevo apagón en Escárcega deja electrodomésticos dañados y vecinos amenazan con plantón

Campeche / Sucesos

Detienen a hombre con presuntas drogas durante operativo en Champotón

Un hombre fue detenido en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas de Champotón tras una revisión policial en la que hallaron bolsas con presuntas sustancias ilícitas.

Por Jorge May

6 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Cae sujeto con bolsas de sustancias ilícitas en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas
Cae sujeto con bolsas de sustancias ilícitas en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas / Especial

Una persona del sexo masculino, identificado con las iniciales D.E.A.O., de aproximadamente 30 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal por la presunta posesión de sustancias ilegales.

Congreso acusa a la ARTEC de minimizar un exhorto legislativo.

Noticia Destacada

Por “faltar al respeto" y crisis del Ko’ox, Congreso de Campeche llamaría a comparecer al titular de la ARTEC

La detención ocurrió sobre la avenida 500, a la altura de la calle 16, colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de la ciudad.

Según los reportes, esta persona venía deambulando de manera sospechosa cuando los uniformados le marcaron el alto. Acto seguido le solicitaron su identificación, y al notar una actitud evasiva y nerviosa, procedieron a realizar una revisión de rutina.

Al interior de un recipiente de plástico en color verde localizaron varias bolsas de nailon, otras más en color negro, con sustancias parecidas a drogas. Por este motivo fue detenido, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón, donde a través de su Ministerio Público se integrará una carpeta de investigación para definir su situación leg

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH