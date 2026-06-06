Motociclista choca contra camioneta del Ayuntamiento y termina lesionado en Ciudad del Carmen

Un joven repartidor de mandados resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con una camioneta del Gobierno Municipal en calles del fraccionamiento Isla del Carmen 2000.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 18 de Abril, esquina con Ongay García, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta Chevrolet color gris, con placas de circulación CP-0528-B del estado de Campeche, perteneciente al departamento de IMUVI del Ayuntamiento, circulaba con preferencia de paso en dirección hacia la avenida Isla de Tris.

Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, fue impactada en su costado derecho por una motocicleta marca Vento con matrícula 55A8V8 del estado de Campeche, conducida por un joven que se desempeña como “Moto Mandadito”.

Testigos señalaron que el motociclista presuntamente ignoró un señalamiento de alto y cruzó la intersección sin las debidas precauciones, lo que provocó la colisión contra la unidad oficial.

Accidente ocurrió en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000. / Israel Lozano

Tras el impacto, el joven sufrió diversos golpes que le ocasionaron molestias físicas, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Luego de realizar la valoración prehospitalaria correspondiente, los socorristas determinaron que las lesiones no ameritaban su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

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Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, mientras que ajustadores de las compañías aseguradoras iniciaron las diligencias para llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños materiales.

Las unidades involucradas fueron retiradas de la zona y orilladas a un costado de la vialidad para evitar afectaciones al tránsito vehicular mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

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JGH