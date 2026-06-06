Entre abucheos nombran a Gerardo Sánchez Sansores como Coordinador Estatal de Afiliación del PT

Después de que se llevara a cabo en Ciudad del Carmen una Sesión Ordinaria por la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (PT), se designó a Gerardo Sánchez Sansores como el nuevo Coordinador Estatal de Afiliación en Campeche.

De esta manera, el ciudadano actuará en trabajos tanto de afiliación como de promoción del partido, designándole la responsabilidad de la integración de todos los expedientes de quienes deseen integrarse a las líneas del movimiento conforme a los apegos de la constitución.

Sin embargo, su nombramiento se vio marcado por una confrontación entre algunos miembros activos del PT, quienes durante la Sesión manifestaron abiertamente su rechazo a dicha decisión, como la petista Hermelinda Domínguez, quien aseveró que Sánchez Sansores no será bien recibido dentro del partido.

Ante este pronunciamiento, el resto de los presentes corearon de manera simultánea diferentes expresiones tanto de rechazo como de negativa a lo que se consideró una “imposición apresurada”, llegando incluso hasta a abuchearlo durante el evento.

Cabe resaltar, que el ahora Coordinador Estatal de Afiliación del PT es una figura pública conocida dentro del Estado principalmente por ser el sobrino de la actual Gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, al ser hijo de una de sus hermanas.