Pierde la vida motociclista en carretera federal

ESCÁRCEGA Campeche. - Jose Antonio Cruz García, perdió la vida de manera trágica, esta noche sobre la carretera estatal hacia el ejido Nuevo Campeche ,perteneciente al municipio de Escárcega, cuando en un momento determinado perdió el control del manubrio de su motocicleta cuando pasaba por una curva y existe otra versión que choco contra otra motocicleta.

Según datos recabados , los hechos se suscitaron a las 21 horas cuando circulaba sobre la carretera estatal con dirección a nuevo Campeche, Escárcega , una motocicleta Italika, conducida por Jose Antonio Cruz García, al parecer a exceso de velocidad , cuando al llegar a una curva perdió el control del manubrio y ocasiono que derrapara y falleciera en el lugar de los hechos, aun llego personal de urgencias médicas no pudieron hacer nada.

Aun que existe otra presenta versión que chocó contra otra motocicleta, al lugar llegaron elementos de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y dieron parte a la Vicefiscalia Regional del Estado, que envió al personal del Servicio Medico Forense (SEMEFO) que levantaron evidencias y el cuerpo del hombre y posteriormente fue trasladado al anfiteatro de la dependencia judicial para los tramites correspondientes