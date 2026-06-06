Se prevén lluvias para el Sur, Suroeste y Centro del Estado

En el Estado de Campeche se esperan temperaturas medio calurosas, cielo desde despejado a medio nublado y algunas lluvias moderadas puntuales, las cuales, posiblemente se vean acompañadas de actividad eléctrica, manteniendo durante los últimos días de la semana las condiciones atmosféricas relativamente inestables en la entidad.

Lo anterior, es derivado por un canal de baja presión localizado sobre el Sur del Golfo de México y que está asociado a una vaguada inducida sobre la Península de Yucatán, en combinación con la afluencia de aire húmedo proveniente desde el Mar Caribe, así como una circulación de alta presión dominante y la aproximación de una nueva Onda Tropical.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), las temperaturas en la entidad se mantendrán desde calurosas a muy calurosas con un máximo previsto de hasta 38 grados durante el día y la tarde, descendiendo gradualmente por la noche y en la madrugada hasta alcanzar los 23 grados.

Así mismo, se esperan fuertes vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas desde 40 hasta 60 kilómetros en la región, mismos que favorecerán el ingreso de aire húmedo e impulsarán posibles intervalos de chubascos que rondarán desde los 5 a los 25 milímetros de altura en gran parte del Estado, afectando principalmente a las regiones del Centro, Sur y Suroeste.