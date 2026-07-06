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Campeche / Sucesos

Motociclista es arrollado por una camioneta en la avenida Concordia de Champotón

Un motociclista resultó lesionado tras ser arrollado por una camioneta sobre la avenida Concordia, en Champotón. Fue trasladado al hospital y el caso quedó bajo investigación.

Por Jorge May

6 de jul de 2026

1 min

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Camioneta embiste a motociclista en Champotón; termina hospitalizado
Camioneta embiste a motociclista en Champotón; termina hospitalizado

Una persona del sexo masculino a bordo de su motocicleta resultó lesionado luego de ser arrollada por una camioneta al momento de incorporarse a un carril de la avenida Concordia en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron a la altura de la calle 15 B en la colonia Nueva Esperanza, sobre la avenida antes referida.

Al lugar llegaron elementos de la policía y paramédicos de la Cruz Roja delegación Champotón. El varón fue enviado al hospital local para su valoración. El caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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