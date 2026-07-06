Motociclista es arrollado por una camioneta en la avenida Concordia de Champotón

Una persona del sexo masculino a bordo de su motocicleta resultó lesionado luego de ser arrollada por una camioneta al momento de incorporarse a un carril de la avenida Concordia en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron a la altura de la calle 15 B en la colonia Nueva Esperanza, sobre la avenida antes referida.

Al lugar llegaron elementos de la policía y paramédicos de la Cruz Roja delegación Champotón. El varón fue enviado al hospital local para su valoración. El caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

JGH