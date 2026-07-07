Capturan a presunto ladrón de baterías de vehículos en Ciudad del Carmen

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública lograron la detención de un hombre señalado como presunto responsable del robo de baterías de vehículos estacionados en la colonia Santa Margarita, luego de un operativo de seguimiento que culminó con su aseguramiento y puesta a disposición de la autoridad ministerial.

De acuerdo con la información recabada, el sospechoso, un hombre de aproximadamente 45 años de edad y de complexión delgada, fue ubicado mientras caminaba por calles del sector cargando una bolsa cuyo contenido llamó la atención de los uniformados.

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Al marcarle el alto para realizar una inspección preventiva, el individuo intentó escapar corriendo, lo que originó una breve persecución que concluyó con su captura por parte de los agentes.

Durante la revisión de sus pertenencias, los policías localizaron dos baterías para automóvil de la marca LTH, las cuales presuntamente habían sido sustraídas momentos antes. Tras las primeras investigaciones, se confirmó que una de ellas pertenecía a una ambulancia estacionada en la zona, mientras que la segunda era propiedad de un vehículo particular.

Ante estos hechos, el presunto responsable fue asegurado y trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con las baterías recuperadas, a fin de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Los propietarios de las unidades afectadas acudieron para identificar las baterías y señalaron que reconocieron los objetos como de su propiedad, además de manifestar su intención de presentar la denuncia formal para que el proceso legal continúe conforme a derecho.