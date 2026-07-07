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Cateo en Campeche: Detienen a un hombre y aseguran presunta droga en San Joaquín

Un operativo de la Fiscalía con apoyo de la Marina en la colonia San Joaquín, en Campeche, dejó un detenido y el aseguramiento de presunta droga tras un cateo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de jul de 2026

1 min

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Un intenso operativo encabezado por la Fiscalía se registró en la colonia San Joaquín.
Un intenso operativo encabezado por la Fiscalía se registró en la colonia San Joaquín. / Dismar Herrera

Un hombre fue detenido y presunta droga fue asegurada durante un operativo encabezado por la Fiscalía en la colonia San Joaquín, lo que generó la movilización de autoridades y el cierre parcial de la zona.

Agentes policiacos detuvieron a un sujeto armado en el poblado de Rancho Pich.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 114, entre las calles 10 de Mayo y 15 de Septiembre, donde personal de la Fiscalía llevó a cabo las diligencias correspondientes con apoyo a las acciones, elementos de la Marina resguardaron el perímetro para permitir el desarrollo del operativo.

Al concluir las actuaciones, el hombre quedó asegurado junto con la presunta droga incautada, mientras las autoridades continuaron con la integración de la carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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