Combi colectiva choca contra un auto frente a la terminal ADO en Ciudad del Carmen y deja caos vial

Un accidente de tránsito entre un automóvil particular y una unidad del transporte público foráneo se registró la tarde de este martes frente a la terminal de Autobuses de Oriente, ADO, en la colonia Francisco I. Madero, dejando como saldo únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, a la altura de la calle 20 de Noviembre. Según la posición en la que quedaron las unidades involucradas, el conductor de un automóvil Nissan Versa color blanco, con placas de circulación DGG-764-C del estado de Campeche, transitaba con aparente preferencia de paso con dirección al Rastro Municipal.

Sin embargo, al llegar al cruce, una camioneta Nissan Urban del transporte público foráneo, marcada con el número económico 013, salió de la calle 20 de Noviembre presuntamente intentando incorporarse a la avenida y ganarle el paso al vehículo particular, provocando el impacto.

Tras la colisión, la combi golpeó el costado izquierdo del Versa, ocasionándole daños considerables en la carrocería. Ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, lo que complicó por varios minutos el tránsito vehicular en una de las zonas de mayor afluencia de la ciudad.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para abanderar el área, agilizar la circulación y prevenir un nuevo incidente, mientras esperaban el arribo de los ajustadores de las compañías aseguradoras y de los peritos de Tránsito Municipal.

Luego de evaluar los daños y dialogar con ambas partes, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante las aseguradoras, por lo que no fue necesario que el caso fuera turnado a instancias ministeriales. No se reportaron personas lesionadas.

JGH