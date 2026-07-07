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Conductora se vuela el alto en Campeche e impacta a camioneta familiar

Una familia salió ilesa en el barrio de San Francisco, Campeche, luego de que una conductora no respetó el alto en la calle Gómez Farías e impactó su camioneta; hubo daños graves.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

1 min

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Un fuerte accidente de tránsito se registró en las calles del barrio de San Francisco, en la capital.
Un fuerte accidente de tránsito se registró en las calles del barrio de San Francisco, en la capital. / Alex Pech

Una familia salió ilesa luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en el barrio de San Francisco, en la ciudad de Campeche, cuando viajaba a bordo de una vagoneta JAC que circulaba con preferencia sobre la calle 14.

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De acuerdo con la información proporcionada, la unidad fue embestida por un vehículo Chirey de color rojo, cuya conductora presuntamente no respetó el alto obligatorio al descender por la calle Gómez Farías. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la vía pública con daños visibles en la carrocería.

El vehículo afectado fue embestido de forma lateral por un automóvil marca Chirey de color rojo.
El vehículo afectado fue embestido de forma lateral por un automóvil marca Chirey de color rojo. / Alex Pech

Elementos policiacos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades.

JGH

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