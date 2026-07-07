Síguenos

Última hora

Yucatán

Yucatán suma un caso más por golpe de calor; la Península registra siete pacientes y una muerte en una semana

Campeche / Sucesos

Delincuentes rompen ventanales y saquean lavandería en Concordia

Una lavandería en Hacienda Santa María fue robada durante la madrugada, tras romperse los ventanales del local.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Delincuentes rompen ventanales y saquean lavandería en Concordia
Delincuentes rompen ventanales y saquean lavandería en Concordia

Una lavandería ubicada sobre la avenida Concordia, en el fraccionamiento Hacienda Santa María, fue blanco de un robo luego de que delincuentes rompieran los ventanales del establecimiento para ingresar.

Localizan a adolescente en crisis emocional junto al mar; intervención policial evita un desenlace fatal

Noticia Destacada

Policías y DIF ponen a salvo a menor en crisis emocional cerca del mar en Ciudad del Carmen

Los hechos fueron descubiertos por los propietarios al llegar al negocio, quienes encontraron los daños en los cristales y dieron aviso a la Policía, donde posteriormente también acudieron autoridades de la Fiscalía para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, el robo habría ocurrido durante la madrugada.

Te puede interesar