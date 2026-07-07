Delincuentes rompen ventanales y saquean lavandería en Concordia

Una lavandería ubicada sobre la avenida Concordia, en el fraccionamiento Hacienda Santa María, fue blanco de un robo luego de que delincuentes rompieran los ventanales del establecimiento para ingresar.

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Los hechos fueron descubiertos por los propietarios al llegar al negocio, quienes encontraron los daños en los cristales y dieron aviso a la Policía, donde posteriormente también acudieron autoridades de la Fiscalía para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, el robo habría ocurrido durante la madrugada.