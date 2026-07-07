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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre armado tras ingresar presuntamente a un rancho en Candelaria

Elementos policiacos detuvieron en Rancho Pich, Campeche, a un hombre que ingresó sin autorización a un predio portando un arma de fuego; ya se encuentra a disposición de la FGR.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

1 min

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Agentes policiacos detuvieron a un sujeto armado en el poblado de Rancho Pich.
Agentes policiacos detuvieron a un sujeto armado en el poblado de Rancho Pich. / Especial

Un hombre fue detenido por agentes policiacos en el poblado de Rancho Pich, municipio de Campeche, luego de que presuntamente ingresara sin autorización a un predio y fuera sorprendido en posesión de un arma de fuego.

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De acuerdo con la información disponible, la intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la zona. Los elementos aseguraron al individuo al considerar que su presencia en el inmueble, así como la portación del arma, representaban un posible riesgo para la integridad de las personas.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

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