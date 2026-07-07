Síguenos

Última hora

Campeche

Alma Sánchez Rivero se perfila como referente político en Carmen rumbo a 2027

Campeche / Sucesos

Detienen a mujer de 38 años por intentar robar ropa en Waltmar de Campeche

Una mujer de 38 años fue asegurada por personal de seguridad privada tras presuntamente intentar sacar ropa sin pagar de una tienda en Ah Kim Pech.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Detienen a mujer tras presunto robo de ropa en Walmart de Ah Kim Pech
Detienen a mujer tras presunto robo de ropa en Walmart de Ah Kim Pech / Dismar Herrera

Una mujer fue asegurada por personal de seguridad privada luego de ser sorprendida robando diversas prendas de vestir de una tienda en el área Ah Kim Pech, por lo que el caso fue turnado ante las autoridades ministeriales.

Vecinos denuncian inseguridad tras robo de baterías en Campeche

Noticia Destacada

Capturan a presunto ladrón de baterías de vehículos en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron al interior de una tienda comercial, donde empleados y personal de vigilancia detectaron que la mujer de 38 años intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, donde al ser retenida, se dio aviso al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y personal del Grupo Zazil, quienes procedieron a esposar a la mujer para posteriormente trasladarla a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de robo a comercio.

JGH

Te puede interesar