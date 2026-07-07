Detienen a mujer de 38 años por intentar robar ropa en Waltmar de Campeche

Una mujer fue asegurada por personal de seguridad privada luego de ser sorprendida robando diversas prendas de vestir de una tienda en el área Ah Kim Pech, por lo que el caso fue turnado ante las autoridades ministeriales.

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Los hechos ocurrieron al interior de una tienda comercial, donde empleados y personal de vigilancia detectaron que la mujer de 38 años intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, donde al ser retenida, se dio aviso al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y personal del Grupo Zazil, quienes procedieron a esposar a la mujer para posteriormente trasladarla a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de robo a comercio.

JGH