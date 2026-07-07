Motociclista derrapa al evitar chocar con un taxi frente a Bomberos de Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con golpes y una lesión sangrante en uno de sus brazos luego de derrapar cuando intentó evitar impactarse contra un taxi que presuntamente se atravesó en su trayectoria, en un accidente registrado la tarde de este martes frente a la estación de Bomberos, en la colonia Burócratas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 33, en el cruce con la 54 A, donde, de acuerdo con la versión de testigos, el conductor de un taxi Nissan Versa, marcado con el número económico 2433 y con placas de circulación A 052 BEE del estado de Campeche, intentaba incorporarse a la circulación sobre la calle 33.

En esos momentos transitaba sobre la misma vialidad un motociclista a bordo de una Italika color amarillo con negro, con placas 63GUR5 del estado de Campeche. Al percatarse de que el taxi realizaba la maniobra para incorporarse, el motociclista accionó bruscamente los frenos para evitar una colisión.

La maniobra provocó que la motocicleta derrapara sobre el pavimento, ocasionando que su conductor cayera violentamente y sufriera diversos golpes, además de una lesión sangrante en el antebrazo izquierdo. A pesar de lo aparatoso del incidente, la motocicleta únicamente presentó daños materiales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Tras realizar la valoración médica, determinaron que las heridas no ponían en riesgo su vida y que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar.

Aunque el motociclista señalaba como responsable al conductor del taxi por haber invadido su trayectoria, durante la inspección se confirmó que nunca existió contacto físico entre ambos vehículos, situación que complicó la determinación de responsabilidades.

Minutos después arribaron peritos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y concluyeron que, al no existir impacto entre las unidades, el taxista no podía ser considerado responsable del accidente.

Tras recibir la explicación de la autoridad, ambas partes optaron por firmar un desistimiento voluntario, con lo que dieron por concluido el incidente sin que se iniciaran procedimientos legales. Finalmente, tanto el motociclista como el conductor del taxi se retiraron del lugar por sus propios medios.

JGH