Policías y DIF ponen a salvo a menor en crisis emocional cerca del mar en Ciudad del Carmen

La oportuna intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y personal del Sistema DIF Municipal permitió poner a salvo a una adolescente que fue localizada en aparente crisis emocional mientras caminaba sola por la orilla de la playa en el malecón costero de Playa Norte, durante la noche del lunes.

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Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, a la altura de la glorieta Nelson Barrera Romellón, luego de que ciudadanos alertaran a los números de emergencia sobre la presencia de una jovencita, de entre 14 y 16 años de edad, que deambulaba sola por la zona de playa, llorando y dirigiéndose hacia la orilla del mar.

En respuesta al reporte, una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública se trasladó al sitio y, tras un recorrido, los oficiales lograron ubicar a la menor. Al acercarse, observaron que se encontraba visiblemente afectada, llorando y con un fuerte estado de alteración emocional, además de permanecer muy cerca del agua, situación que representaba un riesgo para su integridad.

Los elementos policiacos actuaron con cautela y privilegiando el diálogo. Tras varios minutos de conversación, consiguieron tranquilizar a la adolescente y convencerla de alejarse de la playa para trasladarse a un lugar seguro e iluminado, donde pudiera recibir atención.

Posteriormente, la menor fue resguardada en la unidad policial mientras se esperaba el arribo de personal del Sistema DIF Municipal. Minutos más tarde, trabajadores de la institución acudieron al lugar para iniciar la valoración correspondiente y brindar el acompañamiento especializado, tanto emocional como psicológico.

De manera preliminar, la adolescente manifestó atravesar por problemas familiares, aunque no proporcionó mayores detalles sobre la situación que enfrentaba. Debido a ello, quedó bajo la atención del personal del DIF, instancia que dará seguimiento a su caso, ofrecerá asesoría y buscará garantizar su bienestar, además de realizar las acciones necesarias para proteger sus derechos.

La intervención coordinada entre la ciudadanía, la policía y el DIF permitió evitar una situación que pudo haber tenido consecuencias lamentables, resaltando la importancia de reportar de inmediato cualquier conducta o situación que ponga en riesgo la integridad de una persona, especialmente cuando se trata de niñas, niños o adolescentes.

JGH