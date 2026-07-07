Trabajador de la construcción es hospitalizado tras caer de un techo en Campeche

Un hombre resultó lesionado tras caer de una altura aproximada de dos metros y medio en un predio en reparación, en la Unidad Habitacional Fraccionamiento 2000, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Estatal.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Lluvia entre Temporal, donde el sujeto se encontraba realizando labores en la parte alta del inmueble cuando trastabilló y se proyectó al vacío, golpeándose fuertemente el rostro al igual que diversas partes del cuerpo, donde vecinos que presenciaron el accidente dieron aviso al número de emergencias.

Al sitio arribaron paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado mientras realizaban su valoración médica, mientras elementos de la Policía Estatal resguardaron el área para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio, donde el albañil fue llevado al hospital del IMSS zona centro.

JGH