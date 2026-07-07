Tras las rejas: Vinculan a proceso a Cruz “N" por el feminicidio de una mujer en Champotón

El violento ataque armado que cobró la vida de una mujer en Champotón ha comenzado su ruta en los tribunales. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cruz N, señalado como el presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de la víctima identificada con las iniciales W.A.C.M.

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Los trágicos hechos ocurrieron el pasado 23 de junio de 2026, cuando la mujer fue privada de la vida mediante el uso de un arma de fuego en el citado municipio. Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Campeche inició con las indagatorias correspondientes a través de un trabajo coordinado entre la Vicefiscalía de Control Judicial y la Vicefiscalía para la Atención de Delitos de Alto Impacto.

Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones el primero de julio de 2026.

Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada el 6 de julio de 2026, el órgano jurisdiccional valoró las pruebas presentadas y resolvió procesar legalmente al imputado. Debido a la gravedad del delito, el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes aportarán más pruebas al caso.

JGH