Motociclista se niega a revisión y protagoniza conato de pelea durante operativo en Campeche

Continúan realizándose operativos de detección de motocicletas con reporte de robo, así como para prevenir el traslado de drogas, armas y cualquier objeto que pudiera representar un riesgo para la ciudadanía, mediante filtros de seguridad instalados en distintos puntos de la ciudad.

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Uno de estos dispositivos fue instalado sobre la avenida Siglo XXI, en la zona norte del municipio, considerada una de las áreas donde se ha registrado actividad delictiva relacionada con drogas, armas y motocicletas robadas. Durante el operativo persuasivo, los agentes verifican los datos de los conductores y de las unidades a través de Plataforma México, con el objetivo de confirmar que no cuenten con antecedentes y que los vehículos no estén relacionados con algún hecho delictivo.

Durante las revisiones se registró un conato de pelea cuando un motociclista se negó inicialmente a que los agentes inspeccionaran su unidad; sin embargo, ante la posibilidad de ser detenido, finalmente accedió a las indicaciones de los elementos.

Tras la revisión, no le fueron encontrados objetos o sustancias ilegales, por lo que pudo continuar su camino.

JGH