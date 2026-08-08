Detectan alteraciones en 67 vehículos durante verificaciones en Carmen

El municipio se mantiene como “foco rojo” en la detección y atención en materia de control vehicular, luego de que durante el último año fueron detectadas alteraciones en 67 unidades sometidas a procesos de verificación para su registro, de acuerdo con datos del Informe de Gobierno, con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El informe señala que el módulo de inspección instalado en Carmen expidió 535 constancias de inscripción durante el periodo reportado, como parte de las acciones para mantener actualizado el registro y control del parque vehicular que circula en el municipio.

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A esta cifra se sumaron 2 mil 868 constancias actualizadas, por lo que en total se realizaron 3 mil 403 movimientos entre nuevas inscripciones y actualizaciones de registros vehiculares durante los últimos 12 meses.

El dato que concentra la atención corresponde a las 67 unidades en las que fueron detectadas alteraciones durante el proceso de verificación, lo que evidencia la importancia de los filtros aplicados por las autoridades para identificar posibles irregularidades en la documentación y en los elementos de identificación de los vehículos.

Estos procedimientos permiten revisar las condiciones de las unidades antes de completar los trámites de registro, además de actualizar la información existente y detectar posibles anomalías que requieren una revisión adicional por parte de las autoridades competentes.

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De acuerdo con el reporte oficial, las cifras corresponden exclusivamente a las actividades realizadas en el módulo de Carmen durante el último año y forman parte de las acciones de coordinación entre las instituciones de seguridad para fortalecer el control del parque vehicular.

Con estas medidas, las autoridades buscan contar con un registro actualizado y mayores elementos para identificar irregularidades relacionadas con las unidades que circulan en el municipio, particularmente en una zona considerada estratégica para el tránsito vehicular en el Estado.