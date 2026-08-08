Investigan accidente de motocicleta en tramo federal de Campeche

Una pareja resultó lesionada luego de derrapar en una motocicleta sobre el Periférico Pablo García, entre el poblado de Lerma y la vía a Seybaplaya, donde una de las víctimas se mantiene en calidad de desconocido y en estado “crítico”.

Tras el accidente, un hombre de entre 30 y 40 años, quien permanece en calidad de desconocido, fue trasladado en código rojo al hospital de especialidades debido a la gravedad de las lesiones que presentó traumatismo craneal quien a su llegada fue entubado y su estado de salud fue reportado como delicado.

Noticia Destacada Motociclista resulta lesionado tras fuerte choque en Isla del Carmen 2000

De manera paralela una mujer, de 24 años, también resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos a una clínica del IMSS ubicada en el Centro, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico moderado y una lesión de consideración en uno de los ojos.

La Fiscalía General del Estado investiga el accidente donde señala que pudieron derrapar al ir a exceso de velocidad.