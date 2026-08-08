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Campeche / Sucesos

Investigan accidente de motocicleta en tramo federal de Campeche

Un hombre de entre 30 y 40 años permanece hospitalizado en estado crítico, mientras una mujer de 24 años también resultó lesionada.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de ago de 2026

1 min

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La Fiscalía General del Estado investiga las causas del accidente
La Fiscalía General del Estado investiga las causas del accidente / Especial

Una pareja resultó lesionada luego de derrapar en una motocicleta sobre el Periférico Pablo García, entre el poblado de Lerma y la vía a Seybaplaya, donde una de las víctimas se mantiene en calidad de desconocido y en estado “crítico”.

Tras el accidente, un hombre de entre 30 y 40 años, quien permanece en calidad de desconocido, fue trasladado en código rojo al hospital de especialidades debido a la gravedad de las lesiones que presentó traumatismo craneal quien a su llegada fue entubado y su estado de salud fue reportado como delicado.

Debido a la fuerza del choque, salió proyectado y terminó tendido sobre el pavimento

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De manera paralela una mujer, de 24 años, también resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos a una clínica del IMSS ubicada en el Centro, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico moderado y una lesión de consideración en uno de los ojos.

La Fiscalía General del Estado investiga el accidente donde señala que pudieron derrapar al ir a exceso de velocidad.

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