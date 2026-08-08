Motociclista resulta lesionado tras fuerte choque en Isla del Carmen 2000

Un joven motociclista resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital luego de verse involucrado en un fuerte accidente vial registrado la mañana de este sábado en las inmediaciones del fraccionamiento Isla del Carmen 2000, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron, dejando además cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, en su cruce con la avenida Morales Sáenz, a la altura de la intersección de retorno ubicada frente al establecimiento AutoZone, sitio donde se generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta tipo Cross, color gris, con placas de circulación 52A9V7 del estado de Campeche, aparentemente con dirección hacia su centro de trabajo y avanzando sobre la avenida Isla de Tris.

Testigos señalaron que el motociclista presuntamente circulaba a velocidad considerable y, al llegar al retorno, se encontró con un automóvil Chevrolet Cavalier, color rojo, con placas DJB-626-C del estado de Campeche, cuyo conductor realizaba una maniobra para incorporarse mediante una vuelta en “U” hacia la izquierda.

Familiares de ambos conductores llegaron al sitio / Israel Lozano

Al parecer, el motociclista no logró frenar a tiempo y terminó impactándose de frente contra el costado izquierdo del automóvil. Debido a la fuerza del choque, salió proyectado y terminó tendido sobre el pavimento, presentando fuertes lesiones principalmente en el rostro y diversas partes del cuerpo.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando posteriormente paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios al joven y determinaron que requería ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, familiares de ambos conductores llegaron al sitio para conocer lo ocurrido y dialogar respecto a la situación, con la intención de alcanzar un acuerdo para determinar la responsabilidad y cubrir los daños ocasionados durante el accidente.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y autoridades municipales permanecieron en el lugar, realizando las diligencias correspondientes y tomando conocimiento del hecho, mientras los involucrados trataban de llegar a un arreglo que permitiera evitar mayores complicaciones legales.

El accidente provocó momentáneamente afectaciones a la circulación en este importante sector de la ciudad, por lo que automovilistas tuvieron que extremar precauciones al transitar por la zona.

Finalmente, las unidades involucradas quedaron bajo resguardo mientras se definía el acuerdo entre las partes y se establecía la responsabilidad correspondiente por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.