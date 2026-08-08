Mujer termina en el hospital tras ser impactada por un vehículo en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen

Una mujer resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital luego de ser atropellada por un automóvil que fue proyectado tras ser impactado por otro vehículo durante un accidente registrado la mañana de este sábado en la colonia Obrera, en Ciudad del Carmen.

El percance ocurrió sobre la avenida Malecón de la Caleta, entre las calles 74 y 74-B, donde se vieron involucrados dos automóviles particulares.

Noticia Destacada Carambola de tres vehículos en la colonia Petrolera provoca caos vial y cuantiosos daños materiales

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Mazda de color blanco, con placas de circulación DGH-802-C del estado de Campeche, habría perdido momentáneamente la atención sobre el camino, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera de un Ford Fiesta de color azul, con matrícula DHY-507-C, que se encontraba estacionado a la orilla de la vialidad.

Debido a la fuerza del impacto, el Ford Fiesta fue proyectado hacia el frente y terminó arrollando a una vecina de la zona, quien precisamente en esos momentos se encontraba sacando una bolsa de basura de su domicilio para colocarla sobre la banqueta.

La mujer resultó con diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor consideración.

Noticia Destacada Motociclista resulta con golpes menores tras ser impactado por un taxi en la colonia Morelos

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias necesarias para determinar cómo sucedió el accidente y deslindar responsabilidades.

El conductor del Mazda, señalado como presunto responsable, habría solicitado la intervención de su compañía aseguradora con la intención de llegar a un acuerdo tanto con el propietario del vehículo estacionado como con los familiares de la mujer lesionada, buscando cubrir los daños materiales y gastos derivados del accidente y evitar mayores complicaciones legales.

Afortunadamente, los vehículos involucrados quedaron orillados, por lo que el percance no generó mayores afectaciones a la circulación sobre la avenida Malecón de la Caleta.