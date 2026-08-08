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Campeche / Sucesos

Mujer termina en el hospital tras ser impactada por un vehículo en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen

El conductor de un Mazda terminó impactándose contra otro coche estacionado el cual fue proyectado hacia el frente y terminó arrollando a una vecina.

Por Israel Lozano

8 de ago de 2026

2 min

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Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido
Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido / Israel Lozano

Una mujer resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital luego de ser atropellada por un automóvil que fue proyectado tras ser impactado por otro vehículo durante un accidente registrado la mañana de este sábado en la colonia Obrera, en Ciudad del Carmen.

El percance ocurrió sobre la avenida Malecón de la Caleta, entre las calles 74 y 74-B, donde se vieron involucrados dos automóviles particulares.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Mazda de color blanco, con placas de circulación DGH-802-C del estado de Campeche, habría perdido momentáneamente la atención sobre el camino, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera de un Ford Fiesta de color azul, con matrícula DHY-507-C, que se encontraba estacionado a la orilla de la vialidad.

Debido a la fuerza del impacto, el Ford Fiesta fue proyectado hacia el frente y terminó arrollando a una vecina de la zona, quien precisamente en esos momentos se encontraba sacando una bolsa de basura de su domicilio para colocarla sobre la banqueta.

La mujer resultó con diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor consideración.

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Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias necesarias para determinar cómo sucedió el accidente y deslindar responsabilidades.

El conductor del Mazda, señalado como presunto responsable, habría solicitado la intervención de su compañía aseguradora con la intención de llegar a un acuerdo tanto con el propietario del vehículo estacionado como con los familiares de la mujer lesionada, buscando cubrir los daños materiales y gastos derivados del accidente y evitar mayores complicaciones legales.

Afortunadamente, los vehículos involucrados quedaron orillados, por lo que el percance no generó mayores afectaciones a la circulación sobre la avenida Malecón de la Caleta.

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