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Campeche / Sucesos

Adulto mayor y joven resultan heridos tras fuerte choque de motocicletas en Imí, Campeche

Dos motociclistas resultaron lesionados tras un fuerte choque sobre la avenida Benito Juárez en la zona de Imí. Un joven sufrió una lesión en el brazo y un adulto mayor, en el pie.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de sept de 2026

1 min

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Dos motociclistas resultaron lesionados tras un choque en la zona de Imí.
Dos motociclistas resultaron lesionados tras un choque en la zona de Imí. / Dismar Herrera

Un fuerte hecho de tránsito se registró en la zona de Imí, sobre la avenida Benito Juárez, donde dos motociclistas resultaron lesionados luego de impactarse al no poder frenar a tiempo.

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Los hechos ocurrieron cuando un adulto mayor que circulaba en motocicleta no respetó su alto y le cerró el paso a otro motociclista de aproximadamente 22 años, quien circulaba con preferencia, pero a exceso de velocidad.

Ninguno logró frenar y se produjo el fuerte choque, que dejó ambos vehículos severamente dañados. Ante el impacto, el joven presentó una lesión en uno de sus brazos, mientras que el adulto mayor sufrió una perforación en el pie derecho.

Al sitio llegaron paramédicos del sector salud, quienes brindaron los primeros auxilios a ambas víctimas.

JGH