Aparatoso accidente en Ciudad del Carmen deja poste partido y camioneta volcada

Un aparatoso accidente con volcadura registrado durante la madrugada de este miércoles dejó como saldo cuantiosos daños materiales a infraestructura municipal, luego de que una camioneta terminara impactada contra un árbol y posteriormente contra un poste de concreto, el cual quedó partido en dos.

El percance ocurrió sobre la avenida 56, en el cruce con la avenida Concordia y la privada del ISSSTE, frente a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en la colonia Petrolera.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, dos jóvenes viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet S10 Max, color blanco, con placas de circulación CP-0804-B del estado de Campeche, quienes presuntamente circulaban a exceso de velocidad desde la zona de la glorieta del Camarón.

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Al llegar al punto señalado, el conductor habría perdido el control de la unidad, provocando que la camioneta se proyectara contra uno de los árboles ubicados en el camellón central. Tras el primer impacto, la unidad continuó su trayectoria hasta estrellarse violentamente contra un poste de concreto, el cual terminó partido en dos debido a la fuerza del golpe.

Finalmente, la camioneta quedó volcada sobre su costado derecho, en medio de la vialidad.

Testigos señalaron que, pese a lo aparatoso del accidente, los dos ocupantes lograron salir por una de las ventanillas de la camioneta y, aparentemente, sólo presentaban golpes menores. Momentos después, ambos habrían abordado un taxi que pasó por el sitio y se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades.

El accidente generó una fuerte movilización y obligó a las autoridades municipales a realizar el cierre momentáneo de la zona, con el objetivo de prevenir otro percance y permitir las labores de atención.

Además de los daños ocasionados a la camioneta, el accidente provocó afectaciones considerables a infraestructura propiedad del municipio, principalmente al árbol del camellón y al poste de concreto, por lo que fue requerida la presencia de una grúa para realizar el retiro de la unidad siniestrada, así como de personal de Alumbrado Público para evaluar y atender los daños ocasionados.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias. Debido a que los ocupantes abandonaron el sitio, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados.