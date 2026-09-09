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Asaltan tienda Willys en Champotón: delincuentes logran escapar tras cometer atraco

Autoridades de Champotón investigan el asalto a una tienda Willys en Pozo del Chen Pec, así como un presunto segundo atraco a otra sucursal en el Infonavit Moch Cohuó.

Por Jorge May

9 de sept de 2026

1 min

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Un asalto registrado en una tienda de abarrotes Willys provocó una rápida movilización policiaca en Champotón.
Un asalto registrado en una tienda de abarrotes Willys provocó una rápida movilización policiaca en Champotón. / Jorge May

Una tienda de abarrotes regional, perteneciente a la cadena Willys, fue asaltada, generando la movilización de los elementos de seguridad tras los reportes emitidos en la colonia Pozo del Chen Pec, en Champotón.

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El atraco ocurrió la tarde de este miércoles, alrededor de las 16:30 horas, en una sucursal ubicada sobre la calle 24, entre las calles 35-A y 33, de la colonia antes referida.

Hasta el momento se desconocen los detalles del hurto; sin embargo, ha trascendido que también hubo otro asalto en la sucursal ubicada en el Infonavit Moch Cohuó, sobre la calle 15-A, entre 16 y 14.

Por su parte, las autoridades investigan los hechos para dar con los responsables de estos actos delictivos.

JGH

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