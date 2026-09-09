Asaltan tienda Willys en Champotón: delincuentes logran escapar tras cometer atraco

Una tienda de abarrotes regional, perteneciente a la cadena Willys, fue asaltada, generando la movilización de los elementos de seguridad tras los reportes emitidos en la colonia Pozo del Chen Pec, en Champotón.

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El atraco ocurrió la tarde de este miércoles, alrededor de las 16:30 horas, en una sucursal ubicada sobre la calle 24, entre las calles 35-A y 33, de la colonia antes referida.

Hasta el momento se desconocen los detalles del hurto; sin embargo, ha trascendido que también hubo otro asalto en la sucursal ubicada en el Infonavit Moch Cohuó, sobre la calle 15-A, entre 16 y 14.

Por su parte, las autoridades investigan los hechos para dar con los responsables de estos actos delictivos.

JGH