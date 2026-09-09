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Campeche / Sucesos

Conductora le cierra el paso a motociclista repartidor y provoca choque en Campeche

Una conductora provocó un accidente en la avenida Álvaro Obregón tras hacer un retorno y cortarle el paso a un repartidor; los involucrados llegaron a un acuerdo económico.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de sept de 2026

1 min

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Una conductora y un motociclista estuvieron involucrados en un choque.
Una conductora y un motociclista estuvieron involucrados en un choque. / Dismar Herrera

En las inmediaciones de la colonia Pablo García se registró un hecho de tránsito, luego de que una conductora provocara un choque al realizar una vuelta en un retorno.

Dos motociclistas resultaron lesionados tras un choque en la zona de Imí.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Álvaro Obregón, cuando la mujer dio vuelta y le cerró el paso a un motociclista repartidor que circulaba detrás, lo que ocasionó el impacto entre ambas unidades y daños materiales de regular cuantía.

Al sitio llegaron elementos de la Policía, quienes tomaron conocimiento del hecho y escucharon la versión de los involucrados. Ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.

JGH

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