Conductora le cierra el paso a motociclista repartidor y provoca choque en Campeche

En las inmediaciones de la colonia Pablo García se registró un hecho de tránsito, luego de que una conductora provocara un choque al realizar una vuelta en un retorno.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Álvaro Obregón, cuando la mujer dio vuelta y le cerró el paso a un motociclista repartidor que circulaba detrás, lo que ocasionó el impacto entre ambas unidades y daños materiales de regular cuantía.

Al sitio llegaron elementos de la Policía, quienes tomaron conocimiento del hecho y escucharon la versión de los involucrados. Ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.

JGH