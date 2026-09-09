Detienen a hombre tras agredir a tres policías en hotel de Ciudad del Carmen

Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante la madrugada de este miércoles, luego de protagonizar un violento incidente en el interior del lobby de un hotel ubicado en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000. Durante el operativo, tres agentes policiacos resultaron lesionados, por lo que también requirieron atención médica.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del City Express Junior, localizado sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con las avenidas Morales Sáenz y Santa María de Guadalupe, donde empleados del establecimiento solicitaron el apoyo de las autoridades debido a que uno de sus huéspedes presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y mantenía una actitud agresiva e incontrolable.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría ocasionado daños al colisionar el vehículo Mercedes-Benz de color negro que conducía contra dos unidades que se encontraban estacionadas en el lugar, una Mazda de color gris y una camioneta RAM blanca, cuyos propietarios se encontraban hospedados en el mismo hotel.

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A la llegada de los agentes, intentaron dialogar con el conductor para controlar la situación; sin embargo, este se habría negado a salir de su automóvil y permaneció en el interior, mientras los policías buscaban convencerlo de entregar las llaves y permitir que se realizara la intervención correspondiente.

La situación se tornó más complicada cuando el individuo habría intentado darse a la fuga, por lo que los oficiales actuaron para impedir que abandonara el lugar y pudiera ocasionar un accidente de mayores consecuencias. Ante la resistencia del sujeto, los elementos policiacos tuvieron que forzar una de las ventanillas del automóvil para poder acceder al interior y proceder con su aseguramiento.

No obstante, al verse rodeado por los agentes, el masculino presuntamente reaccionó de manera violenta y comenzó a lanzar golpes y patadas, provocando lesiones a tres policías. Uno de los elementos habría sufrido una mordedura en el antebrazo, otro presentó una dislocación en uno de los dedos, mientras que un tercer oficial resultó lesionado en uno de los brazos.

Debido a la fuerza y agresividad que presuntamente mostraba el hombre, los agentes utilizaron varios juegos de esposas para inmovilizarlo de brazos y piernas, con la finalidad de evitar que continuara agrediendo al personal de seguridad o pudiera autolesionarse.

Una vez controlada la situación, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar tanto al detenido como a los policías lesionados. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica.

Trascendió que el detenido se encontraba hospedado en el hotel acompañado de su pareja sentimental y manifestó ser originario de Tamaulipas, además de señalar que se dirigía hacia Villahermosa, Tabasco. Durante la intervención también habría manifestado conocer sus derechos y aseguró ser empresario y contar con estudios profesionales.

Los propietarios de los vehículos afectados, una Mazda gris y una camioneta RAM blanca, señalaron que procederían legalmente y presentarían las denuncias correspondientes por los daños ocasionados a sus unidades.

Por su parte, el detenido habría reconocido que su Mercedes-Benz no contaba con seguro, aunque aseguró que se haría responsable de cubrir los daños materiales provocados durante el incidente.

Una vez que concluyera su atención médica, el masculino sería puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se determinaría su situación jurídica por las presuntas amenazas, lesiones y daños ocasionados, mientras las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.