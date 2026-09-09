Motociclista choca por alcance contra automóvil en avenida Colosio

Un motociclista de una empresa de reparto de alimentos por plataforma terminó involucrado en un hecho de tránsito sobre la avenida Colosio, luego de impactar por alcance contra un automóvil particular.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Colosio con Lázaro Cárdenas, frente a un establecimiento de alimentos. De acuerdo con la información recabada, el conductor del automóvil redujo la velocidad y realizó su alto, pero el motociclista que circulaba detrás no logró detenerse a tiempo y terminó chocando contra la parte posterior de la unidad.

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Pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar el traslado de alguno de los involucrados a un hospital.

El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras los conductores permanecieron en el sitio para atender la situación.

Finalmente, ambas partes acordaron resolver los daños materiales a través de sus respectivas compañías aseguradoras, por lo que el incidente no pasó a mayores.