Mujer acude a consulta y pierde la vida frente a casa hogar en Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró la mañana de este miércoles en las inmediaciones del fraccionamiento Justo Sierra, luego de que se reportara la presencia de una persona aparentemente sin vida a las puertas de una casa hogar para adultos mayores.

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El reporte generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al sitio y procedieron a valorar a una mujer de aproximadamente 50 a 55 años de edad y de complexión pequeña, que permanecía tendida boca arriba sobre el pavimento.

Tras realizar la valoración correspondiente, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo con una sábana blanca y dieron aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer no era residente de la casa hogar. Presuntamente, había acudido acompañada de familiares para realizar una consulta con el médico general que brinda atención en el sitio. Hasta el momento no se ha establecido con precisión qué ocurrió antes de que quedara inconsciente en el exterior del inmueble.

La mujer no era residente de la casa hogar. / Israel Lozano

Personal de la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen acudió al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento y realizar las actuaciones correspondientes. Tras las primeras diligencias, se estableció que se trataría, aparentemente, de una muerte por causas naturales, por lo que se permitió la intervención de una funeraria local para llevar a cabo los trámites legales y el traslado del cuerpo.

La escena estuvo marcada por momentos de profundo dolor. Mujeres que se encontraban al interior de la casa hogar realizaron rezos de cuerpo presente, mientras la pareja sentimental de la fallecida y su hijo permanecieron en el lugar, entre lágrimas, despidiéndose de ella.

El fallecimiento provocó consternación entre quienes se encontraban en el sitio, mientras las autoridades dieron por concluida la movilización una vez realizados los procedimientos correspondientes.

JGH