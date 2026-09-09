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Campeche / Sucesos

Mujer logra salir de camioneta antes de que fuera consumida por el fuego en Campeche

Una mujer logró salir de una camioneta antes de que fuera consumida por el fuego en la avenida Ramón Espínola. Bomberos usaron más de 10 mil litros de agua para sofocar las llamas.

Por Redacción Por Esto!

9 de sept de 2026

1 min

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Los bomberos utilizaron más de 10 mil litros de agua.
Los bomberos utilizaron más de 10 mil litros de agua. / Alejandro Pech

Una mujer logró ponerse a salvo luego de descender a tiempo de su camioneta Mitsubishi Outlander, color café, antes de que la unidad fuera consumida por un incendio mientras circulaba sobre la avenida Ramón Espínola, entre los fraccionamientos Bosques Real y Villas de Kalá, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con la información recabada, la conductora detectó el fuego y alcanzó a bajar del vehículo antes de que las llamas se extendieran. Presuntamente, el incendio habría sido ocasionado por un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar la emergencia y utilizaron más de 10 mil litros de agua durante las labores. La camioneta quedó prácticamente consumida por el fuego, pero no se reportaron personas lesionadas.

JGH

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