El curioso festejo de cumpleaños de Raúl Jiménez que a todos los mexicanos ilusiona en año mundialista

Raúl Jiménez celebró su cumpleaños 35 a lado de su familia, en una reunión íntima en la que sopló una velita muy especial pues tenía la forma de la Copa del Mundo, algo que ilusionó a todos los aficionados del Tricolor.

El festejo cumpleañero del atacante del Fulham de la Premier League se volvió viral en redes sociales, por el significado que tiene la Copa del Mundo para la Selección Mexicana a solo unas semanas de que arranque el torneo más importante de selecciones.

El canterano de América es una de las piezas más importantes en el tablero futbolístico de Javier Aguirre, quien lo considera en su planteamiento titular para ir en busca del sueño mundialista y lograr una actuación histórica para México.

Durante la celebración, Jiménez sopla la velita que es la Copa del Mundo pero después la separa del pastel y la levanta con sus manos, algo que para algunos podría ser un presagio de lo que hará el Tricolor en el próximo Mundial 2026.

La fiebre mundialista ya está en todos lados, la emoción de los aficionados de que la Selección Mexicana juegue en territorio nacional aumenta las expectativas de una participación inolvidable.

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Para esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA, el Tricolor ya no buscará alcanzar el ansiado quinto partido sino el sexto, pues con el nuevo formato será hasta esta instancia cuando se disputen los Cuartos de Final, ronda a la cual solo ha accedido el equipo nacional en una ocasión y fue en México 86 como anfitrión.

En Qatar 2022, México no pasó de la fase de grupos, algo que no sucedía desde Argentina 1978 cuando además terminó en último lugar de la justa mundialista. Desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, el Tricolor se instaló en los Octavos de Final.

Ahora, de nuevo como anfitrión y 40 años después, la Selección Mexicana buscará hacer historia con la mejor actuación en mundiales e igualar, por lo menos, los Cuartos de Final que jugó contra Alemania en el ya lejano México 86.

Aquella selección plagada de leyendas del futbol mexicano como Pablo Larios, Manuel Negrete, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, el "Abuelo" Cruz, Fernando Quirarte, Miguel España, Tomás Boy, Cristóbal Ortega, Carlos Hermosillo, entre otros, quedaron a un paso de las semifinales, cuando perdieron en los "malditos" penales.

Comandados por Javier Aguirre como técnico, quien conoce muy bien lo que es ganar y sufrir como jugador con la Selección, los jugadores buscarán escribir un capítulo inolvidable en la historia deportiva del país cuando salten a la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca) para iniciar el sueño mundialista ante Sudáfrica.

Por los sueños futbolísticos de los seleccionados y de todo un país que ya espera el silbatazo inicial del primer partido de su Selección, el festejo de cumpleaños de Raúl Jiménez trascendió más allá de sus 35 años y su familia, pues verlo levantar la copa ilusionó a toda una afición que espera ver la escena de nuevo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium con México siendo campeón.