INAH comunica que presentación de la Copa FIFA en Chichén Itzá no fue una falta al patrimonio arqueológico

En el marco de la gira que realiza la FIFA en lugares emblemáticos de las sedes mundialistas, la zona arqueológica de Chichén Itzá fue uno de los sitios elegidos para mostrar el trofeo oficial de la Copa del Mundo 2026.

Con la pirámide de Kukulcán de fondo, personalidades del mundo del futbol como Hugo Sánchez, así como el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, posaron para la foto a lado del famoso trofeo.

Este acto, que forma parte de las actividades que la FIFA y sus patrocinadores realizan previo al Mundial, provocó que molestia entre algunos sectores de la sociedad que se pronunciaron en contra pues está de por medio el patrimonio cultural de México.

Noticia Destacada El curioso festejo de cumpleaños de Raúl Jiménez que a todos los mexicanos ilusiona en año mundialista

Ante los cuestionamientos sobre si hubo afectaciones en la zona arqueológica por organizar este evento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció al respecto aclaró la situación.

"Con relación a información publicada el día de hoy, martes 5 de mayo de 2026, sobre la preparación de una demanda por la presentación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirma:".

"No se ha cometido ninguna falta, ya que la actividad protocolaria se realizó con el permiso otorgado por el INAH en uso de sus atribuciones y bajo estrictos criterios de protección, conservación y supervisión del patrimonio arqueológico, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos", detalló el instituto, a través de un comunicado.