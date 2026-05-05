Viaja Tigres de Quintana Roo a Puebla con la misión de desplumar a los Pericos

La segunda gira de los Tigres de Quintana Roo, en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) Banorte, continuará entre el martes 5 y el jueves 7 de mayo en el estadio "Hermanos Serdán" de la Angelópolis, donde se enfrentarán a los Pericos de Puebla, quienes los superan por un juego en el standing de la Zona Sur.

Cabe señalar que los de bengala no sólo regresarán a la ciudad que fue su hogar entre el 2002 y 2006, donde además se coronaron en el 2005 únicamente con peloteros mexicanos, sino que además lo harán en el día más importante para los poblanos.

Y es que la sexta serie de la campaña para los Tigres arrancará este martes 5 de mayo en horario especial, ya que el primer juego de su compromiso ante los Pericos se jugará a las 16:00 horas (17:00 horas en Quintana Roo), mientras que el miércoles 6 como el jueves 7 del presente mes, la voz de Play Ball será a las 19:00 horas (20:00 horas en Quintana Roo).

A este compromiso de inicio de semana, los poblanos de Darryl Brinlkey llegarán con una racha de cinco victorias consecutivas, que los ubican a dos juegos de la cima del Sur; mientras que los cancunenses bajo la dirección de Héctor Estrada Soto han ganado dos de sus últimos cuatro juegos, que los tienen a tres del liderato y a solo uno de su rival en turno.

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Tigres de Quintana Roo (6to lugar Zona Sur, 7-8)

Por lo que refiere al equipo de bengala, si bien es cierto que solo han ganado una de las cinco series jugadas hasta el momento, en todas han salido triunfantes en al menos un juego, por lo que después de 15 desafíos, los de Quintana Roo han ganado cuatro juegos más que los que llevaban a estas alturas el año pasado.

En Veracruz, los caribeños protagonizaron tres juegos muy cerrados, ya que cada uno de ellos se definió por solo una carrera de diferencia, sin dejar de lado que su racha en los últimos 10 desafíos es de cuatro éxitos y seis descalabros.

A la ofensiva, los quintanarroenses batean para .256 de manera colectiva, con 12 cuadrangulares, destacando a nivel individual el cubano Diosbel Arias, quien lidera a su equipo en porcentaje con .346 y en homeruns con tres, además de estar empatado con el estadounidense Troy Viola en 17 imparables, mientras que en carreras producidas el número uno es el dominicano Carlos Castro con diez, sin dejar de lado que Miles Simington, comanda el departamento de robos de base de todo el circuito con ocho.

En el pitcheo, los Tigres de Quintana Roo son el quinto mejor, con 4.64 en promedio de carreras limpias admitidas y para enfrentar a los Pericos, sus pitchers probables serán el cubano Julio Robaina, seguido de los estadounidenses y ex Grandes Ligas, Xzavion Curry y Darius Vines.

Pericos de Puebla (4to lugar Zona Sur, 8-7)

Por su parte, los poblanos han venido al alza y es que tras haber empezado ganando solo tres de sus primeros 10 compromisos, el pasado fin de semana fueron a Mérida a barrer a los Leones de Yucatán, por lo que ya cuentan con marca positiva por primera vez en lo que va del calendario.

Sin embargo, los emplumados tienen cuentas pendientes con los Tigres, ya que el año pasado la serie anual le favoreció a los de bengala cinco victorias contra cuatro, aunque en la capital poblana, los Pericos ganaron la única serie jugada ahí, dos juegos a uno en abril del 2025.

Al ataque, los poblanos promedian un .283 colectivo, además de ser el segundo equipo con más batazos de vuelta entera, al sumar 26 contra los 30 de los Diablos Rojos del México; mientras que en lo individual el venezolano Luis Castro es sublíder de bateo con .463, sin dejar de lado que el dominicano Moisés Gómez es su número uno en bombazos con cinco y el también oriundo de Venezuela, Herlis Rodríguez, los comanda en carreras impulsadas con 13.

En lo concerniente al pitcheo, los Pericos de Puebla tienen un 5.81 de efectividad y para medirse a los Tigres sus brazos probables serán los del bajacaliforniano Fernando Lozano, custodiado por el dominicano Antonio Santos y el venezolano José Martínez.

A continuación, los horarios y duelos probables para la serie número seis de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, a jugarse del martes 5 al jueves 7 de mayo en el estadio Hermanos Serdán de la Angelópolis, entre los Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo:

-Martes 05/05 17:00 horas, Julio Robaina (Tig, 1-0 con 1.46) vs Fernando Lozano (Pue, 0-0 con 20.25)

-Miércoles 06/05 20:00 horas, Xzavion Curry (Tig, 1-1 con 1.69) vs Antonio Santos (Pue, 0-0 con 5.27)

-Jueves 07/05 20:00 horas, Darius Vines (Tig, 0-0 con 6.00) vs José Martínez (Pue, 0-0 con 0.75)