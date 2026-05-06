Messi y Carlos Villagrán "Kiko" tienen encuentro de ensueño; así fue el emotivo momento

Este miércoles se viralizó un video en redes sociales en el que Lionel Messi recibió una visita muy especial, la del actor mexicano Carlos Villagrán que se volvió una leyenda de la televisión latinoamericana al interpretar a "Kiko" en el Chavo del 8.

Villagrán, quien se ha declarado un gran fanático del astro argentino, viajó a la ciudad de Miami para ver jugar el fin de semana a Lionel y compañía frente all Orlando, con el que terminó perdiendo por 3-4.

El día del partido, "Kiko" lució feliz de estar en la casa del Inter de Miami y posó con una playera que tenía en el dorsal el nombre del personaje que le dio fama mundial a lado de sus amigos de "La Vecindad".

Pega esse encontro aleatório de Messi e Kiko de Chaves



Esse beijinho no Messi me pegou desprevenido kkkkkkkkkkkkkk



pic.twitter.com/rv7eUcsDnx — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) May 6, 2026

"Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas futbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver Messi, que es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", declaró Villagrán.

El club de la MLS fundado por David Beckham organizó un encuentro entre su máxima estrella y "Kiko" en sus instalaciones, en donde el actor no pudo contener su emoción de conocer en persona a su ídolo, mientras que Messi lució contento y sorprendido de convivir con uno de los personajes que marcaron la niñez de millones de personas.

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"Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado. Qué placer tan grande, la verdad. En serio", le dijo Carlos Villagrán al capitán del Inter de Miami.

Durante la reunión, "Kiko" abrazó y le dio un beso a Lionel, que sonreía en todo momento frente a la personalidad alegre de un hombre de 82 años que aún trasmite inocencia y respeto en cualquier lugar en el que se encuentra.