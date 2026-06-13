¿Quién juega hoy en el Mundial 2026: partidos de este 15 de junio horarios, resultados y dónde ver en vivo

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 15 de junio con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos G y H. Destacan el debut de España ante Cabo Verde y el atractivo choque entre Uruguay y Arabia Saudita.

Mundial 2026: Partidos de hoy 15 de junio

España vs Cabo Verde

La selección española inicia su participación en el Grupo H enfrentando a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Roja llega como favorita para avanzar a la siguiente ronda y buscar el liderato del sector.

Horario

CDMX: 10:00 a.m.

Campeche y Mérida: 10:00 a.m.

Quintana Roo: 11:00 p.m.

Bélgica vs Egipto

Los Diablos Rojos comienzan su camino mundialista frente a una selección egipcia que buscará dar la sorpresa en el Grupo G. El encuentro se disputa en Seattle.

Horario

CDMX: 13:00 p.m.

Campeche y Mérida: 13:00 p.m.

Quintana Roo: 14:00 p.m.

Arabia Saudita vs Uruguay

Uno de los partidos más atractivos de la jornada. Uruguay intentará imponer su experiencia mundialista frente a una Arabia Saudita que suele complicar a sus rivales en torneos internacionales.

Horario

CDMX: 16:00 p.m.

Campeche y Mérida: 16:00 p.m.

Quintana Roo: 17:00 p.m.

Irán vs Nueva Zelanda

El cierre de la jornada presenta un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo G, con puntos que podrían ser determinantes para la clasificación.

Horario

CDMX: 19:00 p.m.

Campeche y Mérida: 19:00 p.m.

Quintana Roo: 20:00 p.m.

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