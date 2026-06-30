México vs. Ecuador: Morita y Quiñones protagonizan los mejores memes

El histórico triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026 también se vivió con intensidad en las redes sociales, donde Gilberto Mora y Julián Quiñones se convirtieron en los grandes protagonistas de la conversación.
Los aficionados coincidieron en señalar que ambos futbolistas fueron determinantes para que el Tri superara con autoridad al conjunto sudamericano. El desempeño de Gilberto Mora, una de las grandes revelaciones del torneo, y la contundencia de Julián Quiñones fueron ampliamente reconocidos por los seguidores mexicanos.
Las publicaciones no tardaron en multiplicarse. En plataformas como X, Facebook e Instagram aparecieron cientos de memes que celebraron el talento del joven mediocampista, a quien muchos ya llaman "Morita", así como la decisión de Quiñones de representar a México en lugar de Colombia, país donde nació.