México vs. Ecuador: Morita y Quiñones protagonizan los mejores memes

El histórico triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026 también se vivió con intensidad en las redes sociales, donde Gilberto Mora y Julián Quiñones se convirtieron en los grandes protagonistas de la conversación.

Los aficionados coincidieron en señalar que ambos futbolistas fueron determinantes para que el Tri superara con autoridad al conjunto sudamericano. El desempeño de Gilberto Mora, una de las grandes revelaciones del torneo, y la contundencia de Julián Quiñones fueron ampliamente reconocidos por los seguidores mexicanos.

Las publicaciones no tardaron en multiplicarse. En plataformas como X, Facebook e Instagram aparecieron cientos de memes que celebraron el talento del joven mediocampista, a quien muchos ya llaman "Morita", así como la decisión de Quiñones de representar a México en lugar de Colombia, país donde nació.

Jiménez Mora Quiñones Lira pic.twitter.com/g23Lp4Kgq6 — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) July 1, 2026

RAÚL TE AMO 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 QUE GOLAZOOOOO pic.twitter.com/KUz1LUwZd8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 1, 2026

El piojo Alvarado en esta copa del mundo: pic.twitter.com/9RxxTzd0XW — Ing Chacoito 3/8🇲🇽🏆 (@Chacoitismo) July 1, 2026

Gilberto Mora salió con uno de su tamaño, no mamen jajaja pic.twitter.com/2YIbbUysy2 — Momentos sublimes del fútbol mexicano (@MomentosFutbolM) July 1, 2026

Yo bien emocionado gritando “ Y SI, SÍ, Y SI, SÍ” 🇲🇽#SomosMéxico



México 2 - O Ecuador pic.twitter.com/T24thgMjrX — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 1, 2026

Yo dándole like a todos los tweets que hablan bien de Mora: pic.twitter.com/ykTtnZhIQ1 — Edwin #Mundialista 🇲🇽 (@LetEdwinCook) July 1, 2026