Manifestantes rayan camioneta de Cuauhtémoc Blanco antes del México vs Inglaterra | VIDEO

La previa del esperado duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 vivió un momento de tensión cuando la camioneta en la que viajaba Cuauhtémoc Blanco fue vandalizada por manifestantes sobre Periférico Sur, mientras se dirigía hacia las inmediaciones del Estadio Azteca.

La movilización fue encabezada por integrantes de la Asamblea Antimundialista, quienes realizaban la denominada "Reta AntiFIFA" para protestar por temas como la gentrificación, las desapariciones y la escasez de agua en la Ciudad de México. Debido al bloqueo, el vehículo del exseleccionado quedó detenido entre la manifestación.

De acuerdo con imágenes difundidas por El Heraldo de México, uno de los manifestantes, con el rostro cubierto, utilizó pintura en aerosol para rayar uno de los costados de la camioneta. Tras el incidente, Cuauhtémoc Blanco descendió del vehículo e intentó dialogar con los participantes para calmar los ánimos.

Grafitean y arrojan piedras a la camioneta donde iba el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/mSeQSXy32q — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) July 5, 2026

Ante la imposibilidad de continuar el recorrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicaron al exfutbolista que retrocediera y buscara una ruta alterna para llegar al estadio, mientras la protesta continuaba ocupando un tramo de Periférico Sur.

El incidente ocurrió en una jornada marcada también por las complicadas condiciones meteorológicas en la capital del país. Desde temprana hora se registraron lluvias y tormentas eléctricas, por lo que las autoridades advirtieron la posibilidad de retrasos en las actividades relacionadas con el encuentro entre México e Inglaterra, tal como ocurrió días antes durante el partido frente a Ecuador.