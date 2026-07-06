Guillermo Ochoa dice adiós entre lágrimas después del México vs Inglaterra | VIDEO

El silbatazo final que decretó la eliminación de México frente a Inglaterra también marcó el cierre de una de las carreras más importantes en la historia del futbol mexicano. Guillermo "Memo" Ochoa eligió despedirse de las canchas en el mismo escenario donde escribió varios de los capítulos más memorables de su trayectoria con la Selección Mexicana.

Aunque no tuvo participación en el partido de los octavos de final, ya que Raúl "Tala" Rangel fue el portero titular, Memo Ochoa permaneció en el Estadio Ciudad de México hasta que la mayoría de los aficionados abandonó las tribunas. Entonces ingresó al terreno de juego para vivir un último momento como futbolista profesional.

La imagen del día: el adiós de Memo Ochoa



Salió a la cancha, solo, pensó, caminó, se despidió en el centro de su estadio Azteca y se fue 🥺



Leyenda absoluta



Adiós Vaquero pic.twitter.com/yWmUoKO27u — Alex de la Rosa (@adelarosa) July 6, 2026

Con el estadio prácticamente vacío, Guillermo Ochoa caminó lentamente hacia el centro del campo, observó el escenario por unos instantes y, visiblemente conmovido, se quitó los tachones. Poco después fue alcanzado por varios de sus compañeros, quienes lo abrazaron en una despedida cargada de emoción, sin discursos ni homenajes oficiales.

La trayectoria de Memo Ochoa con la Selección Mexicana abarcó más de dos décadas y seis Copas del Mundo. Aunque solo disputó minutos en cuatro ediciones, se convirtió en el único portero mexicano reconocido por la FIFA con el Legacy Patch, distintivo otorgado a los futbolistas que han participado en al menos un Mundial y que comparte con figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Manuel Neuer.

Qué imagen. Estadio semi vacío, México eliminado y Guillermo Ochoa va al centro del campo a despedirse. pic.twitter.com/LvCFOAjHSi — Pau Grajeda ⚽🇲🇽 (@paugraje) July 6, 2026

Días antes del encuentro frente a Inglaterra, el guardameta ya había adelantado su despedida del Tricolor tras el triunfo sobre República Checa en la fase de grupos. En aquella ocasión besó uno de los postes del estadio y expresó que se marchaba "con la cabeza en alto" después de entregar todo por la camiseta nacional.

La eliminación de México en el Mundial 2026 puso fin al sueño de avanzar a los cuartos de final, pero también cerró el ciclo de uno de los futbolistas más emblemáticos del país. Con los tachones en la mano y entre lágrimas, Memo Ochoa dijo adiós al futbol profesional, dejando una huella imborrable en la historia del Tricolor.